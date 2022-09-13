實價登錄2.0自2021年7月上路後，內政部明訂禁止紅單交易，對此，民進黨立委江永昌今（13日）表示，「禁止紅單交易至今沒有抓到半件！」民眾檢舉紅單轉售同樣是零，再者，房屋買賣契約必須申報，中央、地方政府卻提不出未申報的相關數據，最大問題在於不申報買賣契約同樣有效，民眾何須多此一舉。

政府為打炒房，行政院今年4月通過《平均地權條例》修正草案，但立法院上會期並未排入審查，巢運邀跨黨派5位立委今（13日）上午齊聚立法院呼籲將《平均地權條例》修法列為本會期優先法案。

江永昌持續關注預售屋紅單問題，預售屋紅單為「預售屋買賣預約單」，多為粉紅色或紅色，因此俗稱紅單。江永昌表示，紅單不得轉售，但至今沒有抓到半件！沒有抓到半件，由民眾檢舉紅單轉售的案件數同樣是零，此外，買賣契約必須要申報，但中央、地方政府卻提不出未申報的相關數據。

江永昌說，私約中第三者確實很難得知內容，單獨要靠檢舉不容易，所以本會期要趕快來修法，內政部版本要盡快通過，也要充分討論好好審查才能發揮作用，未來是要用檢舉獎金亦或是增加人力稽查紅單交易；且契約買賣若沒有申報登錄並不會失效，修法又新增解除契約也要申報，民眾會遵守嗎？

民眾黨立委張其祿表示，部分建商認為現今失速上升的房價僅是營建成本上升及市場反應需求的合理現象，否認不動產炒作行為是造成買不起房的元兇，甚至希望政府可以暫緩打炒房政策，讓「房市自行調整」，但政府過去對於房屋市場採消極態度的前提下，造成了房屋市場變成投機市場。

張其祿說，若此時不採取有效介入的方式，難道真的要等到民眾買不起房，房市全面泡沫化，形成兩敗俱傷的結果，是大家所期望的嗎？因此也呼籲建商也一同加入呼籲政府落實政策的行列，讓房市實質健全，才能創造雙贏。