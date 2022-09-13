Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk — Nathie (@NathieVR) September 12, 2022

‘Quest Pro’ pictures (and now a video) show Meta’s next VR headsethttps://t.co/Xrp8Zp6pSa pic.twitter.com/b5rQczfrOO — The Verge (@verge) September 12, 2022

好糗！Facebook母公司Meta近年致力發展元宇宙產業，近期將推出「Meta Quest Pro」高階VR虛擬實境頭戴裝置，讓不少玩家引頸期盼，沒想到Meta員工竟然將未曝光的裝置遺留在飯店房間，還被飯店人員Po上網提前暴雷，讓Meta瞬間淪為笑柄。

Business insider報導，上周日一名網友在社群軟體上發布一段「Meta Quest Pro」的影片與照片，盒子上的產品名稱為「Meta Quest Pro」並有不得轉售、樣品等警語，馬上引起網友們熱議，後來才得知是工作人員將頭戴裝置遺留在房間忘記帶走。

報導提到，遺忘頭戴裝置的工作人員已經向飯店取回「遺失物」而Meta官方並沒有回應此事。有趣的是，這並不是科技巨頭第一次發生類似的事情，2010年iPhone 4的原型機被遺留在一家酒吧，今年4月谷歌Pixel Watch的原型機在一家餐廳被發現，並傳給科技媒體網站Android Central提前被暴雷。

尚未公開曝光的「Meta Quest Pro」頭戴裝置預計在10月11日Meta年度活動Meta Connect上亮相，然而在一個月前的現在，就已經被提前曝光，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）先前透露，藉由新的頭戴裝置，可以使人們在虛擬實境中保持視覺與臉部表情追蹤。