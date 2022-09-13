蘋果iPhone14系列即將在本周五開賣，遠傳(4904)旗下全台最大蘋果經銷商德誼今(13)日大方分享今年狀況，包括整體系列機款預購比重，德誼總經理受訪時黃麗容表示，看好德誼今年在iPhone銷售年成長上看1成，此外，在一片消費市場冷颼颼的情況下，iPhone14的預約卻絲毫不受影響，也彰顯出果粉對於價格的敏感較低，且對於2000元的漲價反映有限，忠誠度高。

德誼總經理受訪時黃麗容表示，今年上半年整體大環境相對去年很具挑戰，全球原廠供應鏈都受到挑戰，與此同此，消費者信心也受到影響，但德誼積極透過擴充服務場域，以滿足多元需求，今年上半年仍舊有成長，幅度落在3~7%，其中，會員數更有190%的成長，透過會員機制也看到回購率有5倍增加，帶來很不錯的效果，今年德誼同樣樂觀看好iPhone銷售會相較去年成長10%。

黃麗容表示，今年的預購比去年看來更踴躍，相對去年iPhone13足足成長一倍，德誼統計數據顯示，以預購狀況來說，iPhone14 Pro最夯、占比59%，後續分別為iPhone14 Pro Max占比35%、iPhone14占比14.4%、iPhone Plus占比2%，容量部分，在iPhone14在照相、光圈效果提升下，讓果粉更青睞高容量，故以256G最受到喜愛。

通膨引發消費市場緊縮，但在iPhone14系列的預約上並未反映此狀況，其中，又以高階Pro最為熱門，分析主要原因包括首波搶鮮的果粉價格敏感度較低外，有彰顯出果粉的忠誠度難撼動，不僅如此，也發現，忠誠果粉對於2000元的漲價反映有限。

黃麗容進一步表示，德誼今年推出「全方位體驗、購物心進化」，以提供消費者更善的服務，提供給消費者及德誼會員便利、優惠、全面的多樣服務以滿客戶需求，除了能夠於全台線下門市實體購機外現在推出了網路門市購機的新服務，不僅如此，除了一站式服務外，各種優惠方案及完善周邊更讓會員可享有最大利多。

另外，有國外消息指出，年iPhone14延遲交貨已經達7周，黃麗容表示，以量來講不會讓想購買的果粉失望，但因為需求大於原本供給，所以可能會有一些些延遲，但應該不會太久。