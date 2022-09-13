打響登台第一炮！英倫百年品牌MG Taiwan正式公佈旗下HS車系雙動力車型售價，分別為HS 1.5T旗艦版89.9萬、HS PHEV馭電版118.9萬，MG官網亦在今日(13日)下午14：00開始線上訂車與預約試乘服務，9月17日(六)全台九間展示中心正式對外營運，並展開熱鬧的1.5T旗艦版店頭賞車與試駕活動。

HS車系為MG品牌登台首發力作，將憑藉著充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與 Level 2智慧駕駛輔助系統的完美配置，以優異的產品實力搭配最具誠意的售價，體現HS雙動力車型超越同級高性價比之賣點。MG Taiwan敬邀車迷朋友親臨全台展示中心賞車，體驗MG HS車系卓越超群的獨特魅力。

近年SUV車款在全球蔚為風潮，MG Taiwan看準休旅車銷量成長趨勢，選定HS車系做為MG品牌導入台灣第一款新車，強勢切入台灣中型休旅車級距，MG Taiwan總經理陳宗裕說，新品牌導入台灣市場產品實力不可或缺， HS 1.5T旗艦版與HS PHEV馭電版將以價值創造者之姿帶領MG品牌開創新局，提供消費者物超所值的購車新選擇。

MG官網將於9月13日(今日)下午14：00開始線上訂車與預約試乘服務，同時HS 1.5T旗艦版提供了包含電幻灰、電掣白、掠影黑、風馳紅四種車色供消費者選擇，而HS PHEV馭電版不僅有電幻灰與電掣白兩種車色，若消費者選購HS PHEV電掣白車色，還可依據喜好選擇冰峰白或夜幕黑兩種內裝顏色。此外，MG全台線上／線下通路將依循品牌「新銷售服務模式」的透明化價格方針，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，提供一個優質單純的購車體驗。

MG Taiwan為歡慶HS車系上市，除了完成線上訂車即可享有原廠配件金1萬元之好禮，針對MG品牌在台首波支持者特別推出「優先入主方案」，即日起至2022年12月31日止，完成HS車系領牌即可享有MY MG會員等級享免費升級為白金級會員，回廠保養消費享150％點數加碼回饋，同時還可享有原廠配件金1萬元或80萬48期1.99％優惠貸款(指定合作銀行)二選一之購車優惠。