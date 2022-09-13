台中北屯區近幾年房價飛漲，如機捷特區、單元12重劃區已攻上5字頭，豪宅聚落14期重劃區更穩站6字頭大關，強勁的外溢效應使北屯區周圍房市應聲上漲，尤以鄰近的豐原區、潭子區受惠最多！

其中，緊鄰11期漢神購物中心、台中巨蛋的潭子區，在74號快速道路及國道四號豐潭段等交通利多支撐下，剛性需求居高不墜，成為不少建商、購屋族爭相鎖定插旗的區域。

根據內政部最新預售實登顯示，潭子區最高價出現在「嘉磐信義」10樓，總面積48.01坪以總價1505萬元成交，扣除車位後每坪單價36.1萬元！

另外，「恆山和合」11樓總面積38.65坪，則以總價1110萬元成交，扣除車位後每坪單價34.7萬元，已穩站3字頭。

寶璽機構旗下睿嚮建設將於台中弘富重劃區推出首案「睿嚮大涵」，基地位在弘文中學首排，全案將由寶璽團隊操刀，施工營造皆由寶璽營建團隊的「寶廣營造」負責施作，規劃戶戶邊間，大面窗37-42坪均質3房產品，預計第四季進場，推估每坪單價從4字頭起跳。

此外，擁有強勁在地自住買盤支撐的豐原區，市區整體開發已趨飽和，近期除了有運動產業園區的「豐富專案」的規劃，豐原轉運中心已於9月9日正式啟用，規劃27條市區客運進駐，轉運中心內還能供民眾逛街、用餐及喝咖啡，儼然成為山城地區交通樞紐，大幅增進當地民眾對外連結的便利性。

在眾多利多加持下，預售大樓案單價不斷走高，其中強調健康防疫的新案「久樘宸陽」，更成為豐原區首個單價站上4字頭的建案，頗受市場矚目。

「久樘宸陽」規劃37-45坪的3-4房產品，除了有當層排氣逐層封閉，也配備廚餘冷藏壓縮設備，面東、西向採用前後複層Low-E節能玻璃，在豐原當地都是少見的高規格配備，公設空間還是豐原當地唯一獲得國際設計美國MUSE設計金獎的建案。

此外，因基地位於豐原精華商圈的愛國街、中陽路上，鄰近附明星學區南陽國小、豐東國中，生活採買也相當便利，周邊就有南陽、復興、廟東商圈和豐原第一公有零售市場等，各項生活機能都很便利。

而即將進場的「富宇大宅豐鼎」，規劃37-50坪3-4房，規劃3棟共378戶住家產品，業界推估，每坪單價恐將挑戰5字頭，備受市場矚目。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，北屯區近幾年推案量、成交量都相當驚人，更有不少品牌建商接連搶進，如較指標的機捷特區從2字頭一路衝到現在的5字頭，去年才登場的14期重劃區，也在短短一年左右時間從4字頭攻上了6字頭，甚至可跟水湳、七期等西屯高價住宅區一拚，也使房市外溢效應也越來越明顯。