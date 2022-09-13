台灣福斯汽車積極開拓全台經銷網路，繼進駐台北士林、新北林口，以及擴大高雄民族服務中心，台灣福斯汽車攜手新經銷夥伴豐舜汽車搶先佈局新店和汐止，斥資打造全新展示中心，VW新店展示中心今日（13日）開幕，依循德國原廠品牌識別規範，結合高規格保修服務。

VW新店展示中心除了遵循新品牌識別規範外，更以德國原廠標準設計全新落成，提供新車及售後保養服務，給予消費者快速便利高品質體驗。於此同時，台灣福斯汽車持續規劃專屬車主的便捷服務，預計今年第四季汐止Volkswagen展示中心正式營運、揭幕Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車。

現場同步展示23年式Golf GTI經典駕馭版，採用2.0L直列4缸渦輪增壓引擎，最大馬力245ps、最大扭力37.8kgm，搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，同時具備VDM車輛動態管理系統，可有效的控制XDS主動式電子防滑差速器及 GTI專屬前軸電子液壓式限滑差速器VAQ，以調整最佳的內外輪差，結合全面標配的DCC主動式底盤控制系統，讓懸吊阻尼更快速地調整最佳設定，每秒偵測及調整阻尼硬度可達200次，讓過彎轉向精準及速度大幅提升，提升動態駕駛表現。該車並搭載限量100組的「GTI專屬運動套件」。