大陸央視新聞報導，中共中央宣傳部13日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，大陸水利部部長李國英指出，「河湖長制」是極具創新意義制度，從維護最廣大民眾根本利益出發，解決民眾最關心、最直接、最現實的河湖水災害、水生態、水環境、水資源問題。得到各級黨委政府、社會各界民眾擁護回應。制度設立和實施以來，至少在水治理管理體系不斷完善、責任體系全面建立、河湖面貌持續改善等三個方面，取得明顯成效。

李國英稱，一是水治理管理體系不斷完善。在大陸國家層面，建立和完善推行河湖長制部際聯席會議制度，大陸國務院領導人擔任召集人，18個成員單位密切配合，加強對大陸推行河湖長制工作的統籌和組織領導。在流域層面，長江、黃河、淮河、海河、珠江、松花江遼河、太湖7個流域機構都建立了本流域內省級河湖長聯席會議制度，辦公室設在各流域管理機構，旨在強化流域統籌，形成統籌流域上下游、左右岸、幹支流聯防聯控聯治工作機制。

在區域層面，省市縣三級都設立了河湖長辦公室，旨在形成本轄區內各有關部門協調聯動工作機制，凝聚起本轄區內河湖保護治理管理的強大合力。

二是責任體系全面建立。全面建立了以中共黨政領導負責制為核心的河湖保護治理管理責任體系。現在，31個省（市、自治區）主要負責人擔任省級河湖長。在省、市、縣、鄉四級設立了河湖長30多萬名，村級河湖長90多萬名，包括巡河員、護河員。

李國英表示，「現在可以說，我們每一條河流、每一個湖泊都有人管、都有人護。」

三是河湖面貌持續改善。各地充分發揮河湖長制這種制度優勢和積極作用，面對河湖存在的水災害、水資源、水生態、水環境等突出問題，因地制宜，對症下藥，精準施策，重拳治理河湖亂象，依法管控河湖空間，嚴格保護水資源，加快修復水生態，大力治理水汙染，河湖面貌發生了歷史性改變，越來越多的河流恢復生命，越來越多的流域重現生機。