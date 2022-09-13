同一個場合遇到3個同名同姓者的機率多少？雲林縣府工務處今（13日）在麥寮鄉舉行麥寮雲2線第二期拓寬動土典禮，3位跑行程的祕書都叫「許家瑋」，分別是縣長祕書、副議長蘇俊豪祕書、麥寮鄉代陳宏吉助理，工務處長汪令堯特找3人和縣長張麗善合照，他直呼「太神奇啦！」

雲林府工務處長汪令堯今（13日）在臉書貼一張3個「許家瑋」與縣長張麗善、他在麥寮雲2線第二期拓寬動土典禮的合照，3個祕書都穿各自服務團隊的隊服，隊服上都印著「許家瑋」。

汪令堯看到3個許家瑋很驚奇，拍張歷史鏡頭照片，他說遇到2個同名名姓是有可能，同一個場合出現3個同名同姓者機率太小啦，而且不是路上偶遇。

縣長張麗善的地方祕書張家瑋（75年次）是台西蚊港人，曾擔任前立委張嘉郡選舉時的祕書，資歷2年5個月；副議長祕書張家瑋（約80年次、麥寮人）1年多前加入蘇俊豪團隊；麥寮鄉代表陳宏吉助理張家瑋（約90年次、麥寮人）剛入行幾個月。

縣長祕書張家瑋說，曾有個阿公曾央託他處理一件事，他看著文件上的名字有點驚訝，跟老家人說「你孫子怎麼跟我同名！」去年第一次見到文件的本尊，他後來擔任蘇副議長的祕書。

他說，後來有聽說有一間廟的執事也叫「許家瑋」，在一場廟會碰面，他是陳宏吉代表的助理。今（13日）是3個人第一次同時碰面。

汪令堯說，如果3個人同時參選一定會搞錯！縣長祕書許家瑋說，幸好他們還沒有要選議員。

汪令堯表示，「家」字輩好像很熱門，工務處的同仁目前就有家偉 、家和、家源、家誠；女生中間名「子」、「育」的也很多，他常常搞錯，叫錯人。

汪說，他這輩子最得意的兩件事，一是他的名字汪令堯、二是他的身高183公分，高中教官第一次見到他的名字說「你這個名字很偉大欸，堯已經夠偉大， 你還可命令他。」他感謝父親幫他取得好，順口又鏗鏘有力，同名者不多。