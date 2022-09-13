美國最大記憶體晶片公司美光科技（Micron Technology Inc）將斥資150億美元在愛達荷州（Idaho）博伊西市（Boise）建造的新晶片廠於周一開工動土，其執行長Sanjay Mehrotra並表示近期內將公布另一座在美國建造的半導體廠。

Mehrotra表示，位於博伊西市的晶片廠預計在2025年投產，將成為美光這20年來第一座在美國本地生產的工廠，估將創造2000個工作機會。而另一個將大量生產的製造基地也已經進入規畫的最後階段，預計將在未來幾周內宣布。

這兩座在美國的晶片廠都將生產用於數據中心、個人電腦等設備的DRAM晶片。Mehrotra表示，這兩座新廠投入營運後，美國廠將占美光全球DRAM晶片產量的40%，遠高於目前的占比10%。

自美國總統拜登簽署《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）以來，已經有多家公司宣布在美國製造晶片的計畫。該法案將提供520億美元支持在美國本土生產半導體晶片。

英特爾擬斥資200億美元在俄亥俄州建造尖端處理器晶片的新廠在上周五動工。

雖然美光在草創時期也曾經在其總部所在的博伊西市生產晶片，但如今量產的產線已經轉移至亞洲，在日本、台灣和新加坡等地都建有大型製造中心。

不過美光核心的研發業務仍留在博伊西總部，執行長Mehrotra表示，結合製造和研發業務，將有助於加快產品上市時間。

此外，Mehrotra表示，在美國的投資並不代表將撤離亞洲國家。「這不是美光的製造業務要從世界其他任何地方撤出，或是把製造業務帶回美國，這是有關於擴大生產。」

他表示，為了滿足對記憶體不斷增長的需求，我們必須增加產量，晶片法讓美光能擴大在美國的生產。

美光此前宣布未來10年將投資1500億美元，其中400億美元將投資於美國。Mehrotra表示，這些投資也包括研發資金，隨著技術進步，研發成本也在增加。