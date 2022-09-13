國民黨團今(13)上午召開記者會，邀請北市中醫師公會成員，質疑衛福部在清冠一號費用低、效果好的情形下，竟然限縮使用，後來才改放寬條件，難道在民進黨政府的眼裡，只有高端才是台灣之光，清冠一號是孤兒？國民黨團總召曾銘宗還透露，原本邀請三位中醫師公會成員出席記者會，卻遭民進黨阻擋出席。

曾銘宗指出，國民黨團今天的記者會還邀請了臺北市中醫師公會理事長林源泉、新北市中醫師公會理事長詹益能、以及新北市中醫師公會常務理事陳建輝，原本三位中醫師允諾出席參加，但是在國民黨團採防通知發出之後，民進黨卻強力阻擋三位公會成員出席。

曾銘宗表示，國家中醫藥研究所9月8日上午舉辦「清冠一號、清冠二號臨床療效」記者會，公布研究結果顯示，接受清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症；而在重症患者中，接受清冠二號治療組僅有7人死亡(5.69％)，顯著降低74％死亡率，這等於是經由衛福部認證清冠一號、清冠二號是有效，但到了下午，居然公布限縮公費清冠一號使用對象和範圍，蔡政府、衛福部這豈不是莫名其妙？

曾銘宗質疑此舉是要獨厚高端，袒護高端，民進黨為了高端什麼事情都可做，EUA也可以亂發，內線交易也不查辦，但是卻打壓國內中醫藥產業所開發出來的清冠一號、清冠二號。

書記長李德維表示，衛福部必須對國人說清楚，限縮中醫界公費清冠一號的政策是如何形成？是誰做出的決策？整體考量在哪裡？衛福部不能看到民眾反彈，中醫界大聲疾呼後，才船過水無痕，好像什麼事都沒發生過。

國民黨副秘書長李彥秀表示，同樣被民進黨政府列為台灣之光，包括高端疫苗、清冠一號推出，但在民進黨共生利益結構上來看，一個是「高端金孫」，另一個彷彿是「私生子」。

台北市中醫師公會名譽理事長林展弘發出聲明，呼籲政府全面解除對於公費清冠一號的限制，讓每個民眾都能無負擔地獲得優良中藥的幫助。