星展集團今（13）日發佈淨零報告《我們的淨零之路—支持亞洲邁向低碳經濟轉型》，揭露集團的脫碳路徑及產業目標，積極實現星展集團於2050年前達到放款淨零碳排的承諾。這份報告是星展自2021年10月成為首家加入「聯合國淨零銀行聯盟」（NZBA）的新加坡銀行後，又一個明確的淨零行動方案，積極朝星展集團於2050年實現放款及投資組合達到淨零的目標邁進。

報告設定之九大產業為典型的碳密集型產業，並構成了大部分星展企業放款排放量，占星展銀行企業及機構銀行業務放款總額的31％。在被設定具體脫碳目標的七個產業中，有六個產業目標是以強度指標作為目標設定，以降低單位產出或活動排放。鑒於實現淨零必需減少化石燃料的使用，星展也設定了石油和天然氣產業的絕對減排目標。

繼於2019年承諾逐步終止對燃煤業的融資放款後，星展集團進一步設定目標，將於2030年前，減少28％星展集團對石油和天然氣產業產生的絕對排放量，與國際能源署的淨零排放情境（NZE）一致。星展集團在石油及天然氣行產業的減排目標將涵蓋範圍一、二、三的排放。

此外，這些脫碳目標超過了星展銀行企業及機構銀行業務的放款範圍，並同時涵蓋了資本市場活動。星展將定期以科學方式審視這些目標及資料，並於每年公布之永續報告書中揭露執行進度。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，星展於2021年10月所做出的淨零承諾必須要有明確且詳實的執行路徑與計畫作為支撐。然而，由於每個市場環境背景不同，要設定出合適的脫碳路徑和中期目標非常具有挑戰性，因此，我們非常開心能在今天宣布星展集團的脫碳目標，並相信這一系列積極、完整且可衡量的行動方案，能成為星展未來的放款指引，協助我們於2050年前達到放款淨零碳排的目標。

雖然星展所在的多個亞洲新興市場，在實現淨零碳排的難度高於其他已開發市場，但星展仍承諾於2050年前達到淨零碳排，顯示星展積極脫碳的決心。宣布星展對產業放款的淨零路徑及目標，將鼓勵和促進企業客戶調整業務策略和加速轉型。同時，星展亦提供多項轉型融資方案，支持客戶邁入永續。

星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊指出，星展能否實現淨零目標取決於我們的客戶是否能成功執行他們的業務轉型計畫。在過去幾年中，我們看見客戶對綠色及永續金融解決方案的需求顯著增加，為了加速轉型並滿足未來數十年的巨大投資需求，星展將積極與客戶合作，提供相關財務諮詢及轉型解決方案，共同邁向低碳未來。