【LIVE直播】遭外界質疑「護高端擋BNT」 指揮中心最新說明｜2022.09.13

中秋後本土確診爆炸，國內今天新增4萬6795例本土個案，為今年8月中以來新一波疫情的高點，也是自6月23日以來、相隔83天再創新高；另新增256例境外移入個案、17例染疫死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增個案數和上周相比增加28.6％，但考量每周二三都是個案數較多的日子，且上周有連假，如以9月10日到13日和前一周9月3日到6日相比，平均每天個案數增加約10％，和前一周上升幅度差不多。

本土今日新增46795例，死亡17人。(指揮中心提供)

全國11縣市新增本土個案數破千，個案分布以新北市9618例最多，其他依序為台中市6081例、台北市5619例、桃園市4519例、高雄市3928例、台南市3028例、彰化縣2217例、新竹縣1329例、屏東縣1304例、雲林縣1157例、苗栗縣1156例、宜蘭縣1059例、新竹市961例、基隆市926例、南投縣910例、花蓮縣833例、嘉義縣819例、嘉義市550例、台東縣374例、澎湖縣193例、金門縣187例、連江縣27例。

今天公布17例染疫死亡個案，年齡介於50多歲至90歲以上，為9例男性、8例女性，皆具有慢性病史，其中9人未完整接種疫苗，確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日。

另今天新增56例中重症個案，分別為39例中症、17例重症。指揮中心統計，目前國內累計566萬2132例本土個案，共有2萬25210例為中重症，其中9475名死亡。

今日新增256例境外移入個案中，為131例男性、125例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(13例)，英國(6例)，馬來西亞(5例)，印尼、土耳其及美國(各4例)，泰國及荷蘭(各3例)，柬埔寨、挪威、香港、新加坡及日本(各2例)，匈牙利、希臘、北韓、澳大利亞及義大利 (各1例)移入。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月14日至9月12日。