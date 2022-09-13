桃園市議員陳治文催生大溪埔頂營區成「醫療專區」。(蔡依珍攝)

桃園位處國門之都，衛福部桃園醫院和林口長庚醫院首當其衝，負擔國門之都防疫重任，桃園市議員陳治文認為要持續發展桃園市醫療資源，催生大溪埔頂營區「醫療專區」等相關計畫，市長鄭文燦表示，會評估在大溪區增設「醫療專區」的可能性，預計以部桃大溪分院或兒童醫院的方向規畫。

陳治文關心桃園市的醫療量能，並提及全市11家急救責任醫院一般病床總數6681床、加護病房總床數581床，因應疫情趨勢，設置專責病床476床、專責加護病床38床，除認為專責病床開設數要視疫情變化做滾動式調整，也關心清華醫院在航空城、中央大學醫院在八德、國軍桃園總醫院擴建在龍潭、大溪埔頂營區的「醫療專區」等相關計畫，建議衛生局除增加病床數外，也應針對設立兒童、婦幼或長者專科等面向，對全市醫療量能進行通盤檢討。

衛生局長王文彥說明，專責病房開放一般病床的5％至10％，並視目前疫情狀況調整，而目前桃園專責病床占床率大致都小於50％、ICU專責病床占床率約60％。

鄭文燦進一步表示，桃園各項醫療投資做了很多，目前相關計畫預計增設近2000床，包括清華大學桃園附設醫院在機場捷運A16橫山站，預計增設910床、急性一般病床200床，已獲得衛福部審查通過；部立桃園醫院將增設400床，已獲核定，國發會正在審查預算；桃園亞東醫院核定增設482床；國軍桃園總醫院預計增設143床，已於今年3月開工；聖保祿醫院增設174床，工程準備上梁；八德的長榮醫院增設150床，已獲核定，醫療社團法人也已完成登記。

鄭文燦指出，大溪區人口約9.4萬人、復興區人口約1.2萬人，目前醫療後送主要是送往國軍桃園總醫院，未來在埔頂營區或大溪行政園區周邊，待抵費地重劃後，市府將取得部分土地運用，會請衛生局評估在大溪區增設「醫療專區」之可能性，預計以部桃大溪分院或兒童醫院的方向規劃，並將優先考量老人復建專科及兒童專科。