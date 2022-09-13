坤輿科技公司欲在苗栗縣造橋鄉設置廢棄物掩埋場，因居民與自救會抗爭並贏得訴訟，也使得業者試運轉計畫告終，苗栗縣政府環保局13日指出，坤輿掩埋場的同意設置文件，將在15日失效，依行政流程已不可能取得處理許可。另，坤輿公司也已向台中高等法院提出上訴。

坤輿掩廢棄物掩埋場今年7月進場試運轉，業者與當地居民、自救會爆發流血衝突，造成多人受傷。期間自救會也向台中高等行政法院提出行政訴訟，法院7月21日以坤輿沒有依規定環評，判決苗栗縣政府應命坤輿停止開發行為，縣府當天也發函中止坤輿試運轉計畫。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳表示，環保署去年9月13日公布修正「公民營廢棄物清除處理機構管理辦法」，針對101年12月7日前核發的同意設置文件，訂定落日條款，法規自發布日起算至第3日發生效力。

他說，修正發布的許可管理辦法是去年9月15日開始發生效力，推算 1年期限的屆滿日，是今年9月15日，並非外界所說的是今天13日，而依照行政流程，坤輿若1年內未能取得處理許可證，業者的同意設置文件將會失效。

反坤輿自救會也預計14日舉辦抗爭勝利記者會。據悉，坤輿業者已向中高等法院提出上訴，盼能駁回判決。苗縣環保局指出，坤輿業者若上訴成功，將面臨前所未見的情形，不排除可能會有國賠等問題，但相關事宜得等法院判決出爐，環保局也會徵詢環保署意見，再做出後續應對方式。