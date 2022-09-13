A career-high 34 homers for Mookie! pic.twitter.com/wottbYLlFw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 13, 2022

洛杉磯道奇13日打敗響尾蛇之後達成偉業，連續10年勇闖季後賽。大聯盟在這裡搞了烏龍，他們計算錯魔術數字，道奇前一場打贏教士之後洗了香檳浴，其實這場才是確定他們打進季後賽的一勝。此戰道奇6比0完封響尾蛇，取得全聯盟最佳的97勝43負，可以連續兩天喝香檳慶祝！

大聯盟指出魔術數字錯誤的原因是漏算了一個可能的情況：首先道奇必須輸掉剩餘的全部23場例行賽（變成96勝66負），然後教士拿下國西冠軍，釀酒人打出23連勝，加上費城人、紅雀全數打到96勝66負，這樣就有4隊戰績平手了。由於今年取消第163場附加賽，如果平手就是互比對戰勝率，預設道奇剩餘比賽全敗，所以對戰勝率會成為最差而被淘汰。

雖然這個機率微乎其微，計算上還是得列進去，道奇這場比賽拿下第97勝才真正取得季後賽門票。另外教士同日輪空沒比賽，道奇國聯西區的「封王魔術數字」還剩下1，有機會連續3天喝香檳。

道奇前日已經開箱了季後賽的帽子，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這是我的錯，但是我獲得的訊息是我們拿下那場比賽（第96勝）就晉級了。不過也沒差，我們遲早要達成的。」

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