台中市議員黃馨慧市議員黃馨慧13日關心市政路及捷運藍線建設為何還沒開工。（黃馨慧辦公室提供／張亦惠台中傳真）

台中市議會第三屆第8次定期會，市議員黃馨慧13日關心市政路及捷運藍線建設，認為若順利開工，對紓解台灣大道車流有實質助益，質疑為何進度這麼慢？市長盧秀燕表示，市政路是被中央「卡」、捷運藍線市府送了18個月，交通部沒有開過一次會，對台中市民非常不公平。

黃馨慧表示，市政路延伸工程為地方重大交通建設，可以分散台灣大道及週邊道路車流量，降低用路人塞車現況、縮短進入市區交通時間，一舉數得。未來市政路延伸至工業區，對於台中工業區上下尖峰車潮有實質性助益。黃馨慧指出，市府秉持「開不了工、要開工」，市政路延伸案分二標分段執行，第一標即工業區一路至安和路，用地於2020年就已全數取得，認為應該盡快開工。

黃馨慧說，台中捷運藍線環評7日已經中央審議通過，環評通過後，只要中央盡速核定藍線，市府即可立即開工，民進黨台中市長參選人蔡其昌還拿來當政見，顯見蔡根本不了解台中。

盧秀燕回應，針對藍線捷運、市政路延伸案，當初藍線捷運送審中央，交通部18個月未開會審查；而市政路延伸也被「卡」，不確定原因是什麼，幸好市民力挺議會幫忙發聲，經過協調跟溝通，中央才同意分期開工，預計本月底第一標可以開工。