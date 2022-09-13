清華大學學生所組成的學生方程式賽車團隊「清大賽車工廠」，暑假前往歐洲參賽，其中在克羅埃西亞賽事（Formula Student Alpe Adria）「八字繞環」競賽拿下第3名。(清大賽車工廠提供／李侑珊台北傳真)

清華大學學生所組成的學生方程式賽車團隊「清大賽車工廠」，暑假前往歐洲參賽，其中在克羅埃西亞賽事（Formula Student Alpe Adria）「八字繞環」競賽拿下第3名。(清大賽車工廠提供／李侑珊台北傳真)

清華大學學生所組成的學生方程式賽車團隊「清大賽車工廠」，賽車全由學生親手打造。(清大賽車工廠提供／李侑珊台北傳真)

清華大學學生所組成的學生方程式賽車團隊「清大賽車工廠」，暑假前往歐洲參賽。(清大賽車工廠提供／李侑珊台北傳真)

清華大學學生所組成的學生方程式賽車團隊「清大賽車工廠」，暑假前往歐洲參賽，其中在克羅埃西亞賽事（Formula Student Alpe Adria）「八字繞環」競賽拿下第3名、總成績第5名，德國賽事（Formula Student Germany）更在耐久賽獲得第5名、「八字繞環」賽項取得第9名，表現十分傑出。

受疫情影響，「清大賽車工廠」團隊已兩年沒有出國參加比賽，夏天各國逐漸解封，終於能飛出國門參賽。

「清大賽車工廠」表示，暑假前往德國與克羅埃西亞比賽，比賽當中含金量最高的是德國賽事，團隊斬獲耐久賽第5名、「八字繞環」第9名及「直線加速」第12名的亮眼成績。克羅埃西亞賽事則獲得總成績第5，「八字繞環」第3名、耐久賽及直線加速第7名、計時賽第5名、商業報告第4名的優秀成績。

「清大賽車工廠」特別提到，德國賽事的比賽強度可以說是世界之最，車輛檢驗的程序非常嚴謹，對於車輛的要求也十分細節，因此被譽為此系列賽事的最高殿堂，世界排名前幾的強隊 也紛紛在比賽中亮相，極具競爭力。

「清大賽車工廠」也說，德國賽集結了許多歐洲大牌車廠，像是保時捷、特斯拉等等，希望能藉由此比賽招募人才，可見汽車業對於此賽事的重視程度，能夠前往參加比賽，對自身來說無非是一個重要的學習機會，並拓展視野。

「清大賽車工廠」指出，比起其他歐洲隊伍多為200出頭公斤的車輛，團隊使用的6代車近300公斤的重量顯然並不吃香，但是6代車在速度表現上絲毫不顯遜色，如此優秀的表現甚至讓其他歐洲隊伍都驚呼「Amazing！」