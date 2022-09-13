蔡其昌今天現身彰化，首度與彰化縣長候選人黃秀芳合體，在彰化和美一家毛巾工廠舉行「中彰企業聯合座談會」。（吳建輝攝）

蔡其昌、黃秀芳一同參觀毛巾工廠。（吳建輝攝）

台中市長盧秀燕今在議會面對議員質詢時，談到市府積極推動中捷藍線遭中央卡關，盧痛批計畫送中央到現在已經過了18個月，仍未被審查，要求中央不要卡台中建設、台中市民；對此民進黨台中市長候選人蔡其昌反嗆，交卷老師就一定要給及格嗎，哪有這樣的學生。

盧秀燕表示，地方政府送計畫竟然18個月、1年半的時間未被審查，究竟是為什麼，希望中央不要耽誤台中建設，也不要卡台中市民，台中市民一年繳1700億稅金給中央，為何沒有公平分到資源，強調「不要因卡個人而卡台中280萬人」。

蔡其昌今出席彰化造勢活動時回應表示，盧市長爭議都沒有處理好，還增加預算，但預算在哪裡，不是交卷就一定要及格，考試哪有學生這樣子的，交卷老師就一定要給及格，「答案寫對才能及格」。

蔡其昌說，盧市長應該好好檢討，為什麼送件後被人家退件，為什麼不帶著團隊好好跟這些評審委員溝通，甚至可以直接北上現場處理，趕快把問題解決，你有送件沒有錯啊，可是你寫得不好，都寫錯了，這樣要怎麼給你及格。

蔡其昌強調，捷運藍線弊端問題，大家都有疑慮，不要遇到問題都怪中央，難過被稱為「中央處理器」，這樣不是市民之福，應該要針對問題提出，把問題釐清，這樣才能解決問題。