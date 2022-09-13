六福(2705)旅遊集團受惠民眾消費信心回籠，配合暑期旺季及悠遊國旅助攻，2022年8月合併營收彈升至2.65億元、創2018年12月以來近3年8個月高點。展望後市，在國旅熱度不減、中秋檔期挹注下，可望挹注9月營收表現維持相對高檔。

六福公布2022年8月自結合併營收達2.65億元，較7月1.89億元成長達39.89％、較去年同期1.08億元成長達近1.44倍，創2018年12月以來近3年8個月高點。累計前8月合併營收9.69億元，較去年同期6.57億元成長達47.47％，自近27年同期低點回升。

六福表示，暑期旺季配合國旅補助，民眾消費信心回籠使集團各單位8月表現亮眼。其中，喜迎10周年的六福水樂園睽違2年再開放、周周舉辦各式主題秀，六福村主題遊樂園亦推出部落狂歡慶典，每日舉辦轟炸水派對、假日加碼百萬級煙火秀，持續吸引民眾前來消暑。

而關西六福莊祭出「Cool瘋玩樂園」、「與動物FUN暑假」等住房專案，深受親子家庭及學生族群歡迎。台北六福萬怡祭出搭配美食的舒鴨好眠、一泊二食美味假期住房專案，帶動8月高住房率，敘日buffet推出的東南亞美食節每逢假日均高朋滿座，挹注整體營運動能。

展望後市，9月適逢中秋檔期挹注，中秋禮盒銷售亮眼、業績年增1成，且連假4天國旅熱度不減，六福村萬聖節活動墓碑鎮已熱鬧開跑，關西六福莊同步推出「鬼娃Renee出沒住房專案」，帶動連假住房率達9成。

而民眾亦趁佳節外出用餐，六福萬怡敘日Buffet的音樂BBQ派對座無虛席，深受饕客熱愛的粵亮亦於9月推出全新版烤鴨，可望再掀一波必吃朝聖風潮。整體而言，在國旅及餐飲雙雙挹注下，可望帶動9月營收表現維持相對高檔。