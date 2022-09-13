交通部航港局13日在基隆舉辦「2022後疫情時代郵輪產業振興復甦國際論壇」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情前，台灣每年有600多艘次國際郵輪到港，其中90％航次從基隆港出發，交通部航港局13日在基隆舉辦振興論壇。交通部次長祁文中表示，目前正籌組亞洲跳島郵輪聯盟，結合東亞島鏈地方政府、觀光部門等，鼓勵郵輪業者來台開闢新航線，盼國門打開時，無縫銜接國際產業振興商機。

航港局今日上午舉行「2022後疫情時代郵輪產業振興復甦國際論壇」，討論4項議題，包括後疫情時代母港郵輪的復甦展望、跳島郵輪觀光優化、國際郵輪區域整合和郵輪人才培育。除祁文中、基隆市長林右昌、高雄市政府秘書長高添貴、立委蔡適應等人到場致詞，也邀請來自澳洲、菲律賓、日本等郵輪產界專家演講，現場約200名國內、外郵輪相關產、官、學界代表參與。

祁文中致詞時說，台灣是亞洲郵輪市場第2大客源國，疫情前每年約有600多艘次國際郵輪到港，其中90％航次、80％旅客由基隆港出發，創下106萬人次旅客量，高雄港則是郵輪旅客第二大港。他提及，今年基隆、高雄旅運中心陸續完工，港埠建設已做好準備，若中央認為疫情適合開放國門，這場論壇就是向國際宣示，迎接郵輪來台灣靠港觀光。

林右昌受訪時表示，基隆港郵輪旅運通關服務設施已大幅提升，通關速率增加1倍以上，從過去1個小時約1300人，提升到2800人，相信郵輪產業重啟後，旅客會有非常不一樣的體驗；依台灣過去2年繞島、跳島遊程經驗，相信可以為台灣觀光帶來新的助力。

林右昌說，對於明年重新開啟國門、啟動台灣郵輪產業發展，深具信心，希望在後疫情時代，能「1年暖身準備，2年振興復甦」，在明年或後年，將台灣郵輪產業重新回復到疫情前的榮景。

航港局表示，為提早做好疫後國際郵輪觀光準備，目前正在籌組亞洲跳島郵輪聯盟（AACA），規畫結合東亞島鏈地方政府、港口管理、觀光部門及郵輪相關協會等資源，提高太平洋區航線知名度，並鼓勵國際郵輪業者來台開闢新航線，創造台灣海洋旅遊新藍海。