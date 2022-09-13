民進黨桃園市長參選人鄭運鵬13日提出長者照顧「四季春」政策，包含第一春C級關懷據點337處裝設免治馬桶、第二春打造健康樂活村、第三春增設高齡醫院看病免排隊以及第四春長輩挺庇護敬老卡800點可在庇護工場消費。

鄭運鵬13日前往平鎮區獅子林社區發展協會，和長輩們大跳健康操並製作造型柚子，也在現場提出「長者四季春」政策。他提到，過去8年桃園市長鄭文燦把長者們當作家人照顧，任內推動多項社福政策，未來他當市長，將在現在的基礎上，更加完善對桃園長者的照顧，讓長者「年年月月都像春天一樣感受到溫暖」。

鄭運鵬表示，桃園是最年輕的直轄市，但也是長輩最幸福的直轄市，C級的關懷據點發展得非常好，希望讓據點裡的長輩照顧更完整一點，提出來長輩照顧的四季春，第一個就是「據點要舒適」，會在C級關懷據點裡全部加裝免治馬桶，照顧長者在衛生方面變得更周延，並提升無障礙空間，將長照據點打造的更加完善。

他說，第二個「健康樂活村」，選在桃園捷運站的周邊打造健康樂活聚落，透過公私協力來發展智慧健康器材，深化智慧醫療，讓大家願意在桃園樂活共老。第三個是「看病少排隊」，因為長輩其實不喜歡逛醫院，他們也寧願逛公園或百貨公司，但是有時候看門診排隊排太多，未來透過市府的力量建立市立高齡醫院，並優化現有醫院的整合門診，節省大家看病的時間。

第四個則是「長輩挺庇護」，鄭運鵬指出，因現在65歲以上的長輩都有800點的敬老卡，這個800點希望能開放到庇護工場使用，庇護工場在桃園有15個據點，讓長輩們也可以到那邊消費，長輩挺庇護互相支援，這也是一個善的循環。