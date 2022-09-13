為配合楊梅過橋鋼管設備改善工程，台灣自來水公司第二區管理處公告停水資訊，預計在9月21日早上8時起至同日晚間20時30分止，共計12.5小時，於桃園市楊梅區27個里與新屋區22個里實施停水，影響58835戶，若遇雨則順延1日，桃市府經濟發展局提醒民眾可於停水前6小時儲水備用。

楊梅區停水地區為三民里、豐野里、富岡里、三湖里、裕成里、瑞原里、金溪里、楊明里、紅梅里、楊江里、水美里、東流里、大平里、頭湖里、裕新里、瑞溪里、員本里、中山里、上湖里、大同里、梅溪里、永寧里、楊梅里（火車站前站）、上田里、梅新里、富豐里與秀才里。

新屋區停水範圍包括下埔里、石磊里、望間里、石牌里、下田里、深圳里、清華里、新生里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、槺榔里、永興里、赤欄里、蚵間里、笨港里、永安里、新屋里、後湖里、社子里與東明里。

經發局提醒，民眾可先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免在停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，避免空轉過久造成馬達損壞。經發局將持續督促自來水公司盡速復水，降低民眾用水不便。

經發局說明，恢復供水後，若仍無水時，應通知自來水公司或經發局處理，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。