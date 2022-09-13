高雄58歲王姓女工人日前撿到一個手提袋，袋內有現金近萬元新台幣與鑰匙一串等失物，她拾金不昧，將手提袋送到左營警分局新莊派出所。員警透過袋內的證件通知失主蔡女到場領取，蔡女對此紅了眼眶，充滿感謝。

警方表示，王女於9月11日下午到派出所說在路上撿到一個手提袋，請警方協尋失主。員警在手提袋內發現有近萬元現金，經查，失主是住在左營區果貿社區的蔡女，通知蔡女前來領取。

王女是一名在三民區某建築工地施工的工人，她於9月11日中午到一處郵局提款完後，在地上發現這個手提袋，她心想失主一定很著急，於是跟班長請假，班長也很體貼，要她不必擔心工作，先將手提袋送到派出所。

失主蔡小姐接獲警員通知後來到派出所，碰巧遇到正領取拾得物收據的王姓女子，蔡小姐得知眼前就是自己的恩人，感動之餘，並表示要拿出些許現金感謝王女。王女婉拒，並安慰蔡小姐別放在心上。

雙方擁抱，令現場洋溢溫馨的感人氣氛。蔡小姐說，她當天剛提完錢要去買午餐，回家照顧家中的年邁母親，但卻不小心遺失手提袋，裡面有近萬元現金跟證件，心情相當沮喪，未料相隔不到數小時就接到警方的通知，讓她意外又感動。