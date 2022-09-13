大家都知道補水的重要，但許多人就是不習慣無味道的白開水，醫師建議，若不想喝水，但因運動後身體處於極度缺水狀態，想喝點涼飲解渴，無糖綠茶是極佳的選擇，不僅零熱量、無糖份對牙齒無負擔，對骨骼也頗佳，例如可增加骨密度，降低骨折風險，並可促進骨骼再生。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書貼文表示，人在打球等運動完後，極需補充水分，但許多人不愛無味道的水，不免想來杯手搖飲來解渴、解熱，他大力推薦無糖綠茶，認為此堪稱「超強飲料」，因可對抗口腔細菌，還可增加骨密度。

陳鈺泓分析無糖綠茶有4大好處，包括：

1. 減少牙菌斑：綠茶中含有兒茶素，具備抗菌、殺菌效果，能夠殺死牙周致病菌、蛀牙菌等壞菌。民眾可於睡前用無糖綠茶漱口，減少牙周病的發生機會。

2. 增加骨密度：國內外都有研究指出，喝綠茶可以增加骨密度，特別是脊椎、腰椎、髖關節的骨密度較能維持在健康狀態，降低骨折發生機會。

3. 鞏固琺瑯質：綠茶的含氟量高，可以減少蛀牙機會，鞏固琺瑯質。

4. 減少氧化傷害：德州理工大學研究指出，綠茶多酚能減少氧化傷害，促進骨骼再生。