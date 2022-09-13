民進黨台北市長候選人陳時中粉專被抓包盜圖，在網路上被截圖瘋傳，即便陳時中團隊的小編群承認誤用照片，陳時中稍早也稱「這樣的誤植確實是我們的不對，不應該」，仍引來網友議論！有網友認為，誤用照片顯示陳時中團隊無能，「一個有能力的團隊，是不可能出現這種低級錯誤」，有名網友則點出，這已經不是只有小編的問題，若無法讓部屬停止出包，未來執掌台北市會形成怎樣的一個災難。

陳時中昨在臉書粉專發「宵夜文」，原想推廣在地餐飲店家，貼文照片卻被抓包是盜其他部落客的圖，即便小編急在留言區道歉說是不小心「誤用」，仍慘遭網友砲轟。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日於新創政策發表會時質疑，吃滷肉飯應該是件開心、享受的事，但為何要造假盜圖，這就比較令人不解。無黨籍台北市長參選人黃珊珊則諷刺表示，「不是要把事做好嗎？這麼點小事都做不好，怎麼相信他將來可以管一個市政府呢？」

有網友在PTT表示，一個有能力的團隊，是不可能出現這種低級錯誤，他認為，陳時中自己跟團隊難道都不知道現在能以圖搜圖？盜別人照片按一兩下就會被發現？該網友質疑，陳時中明明自己到場，還為了虛榮，上網找更好看的照片用。他說陳時中如果認可這樣的行為，那就是無知加可惡，如果他的團隊搞什麼他都不知，那更是無能，「這樣從上到下低能的團隊，居然要競選我們首都市長」。

對此，有網友回應表示「以這種情況，能夠每一兩週都在出包，已經不是只有小編的問題」，並稱今天如果一個市長無法止血，讓部屬不斷出包，未來執掌台北市會形成怎樣的一個災難」。此外，有許多網友則回應「這個叫做盜用，根本不是誤用混用，噁心的候選人團隊」、「就算是誤用，他還是造假，就不是現場圖片，用誤用就想呼嚨過」、「幫電影公司提告二創網友侵害著作權的競選團隊誤用？」