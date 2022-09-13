連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2022年8月自結合併營收4.07億元，較7月3.45億元成長達17.79％、較去年同期2.55億元成長達59.23％，刷新歷史新高。累計前8月合併營收23.45億元，較去年同期18.29億元成長達28.22％，續創同期新高。

乾杯表示，隨著兩岸市場同步復甦，帶動8月營收連3月雙位數回升。同時，由於兩岸店數較去年同期新增達20家，加上去年台灣受疫情影響尚未完全復甦、比較基期較低，使8月及前8月營收較去年同期大幅成長。

乾杯指出，受惠父親節及暑假節慶效應，8月聚餐需求暢旺，既有門市營運持續升溫。同時，8月台灣新展「乾杯」及「黑毛屋」新莊宏匯店、「KANPAI CLASSIC」天母店，中國大陸開出「老乾杯」北京國貿店，展店效益亦增添營收貢獻。

而外販事業亦受惠市場回溫，8月營收月增3成。「乾杯超市」電商零售事業提前搶攻中秋送禮、自烤市場，和牛禮盒、燒肉醬等零售商品好評熱銷，帶動零售事業翻倍成長、業績突破800萬，齊力拉抬集團8月營收突破4億元、改寫歷史新高。

展望後市，中國大陸市場需求雖持續復甦熱絡，但受防疫限制等影響，目前復甦情形尚未穩定。其中，深圳9月疫情升溫，8家分店受此影響，配合防疫政策臨時管控停業數日，所幸目前已全面恢復營業。

而台灣則迎接燒肉年度中秋大檔，旗下三大燒肉品牌推出中秋套餐並加開營業時段，中秋假期一位難求、全數客滿，「乾杯超市」中秋禮盒亦於中秋前一周完銷。因應入秋氣候轉涼，旗下鍋物品牌亦將陸續推出市場少見的季節鍋、新菜吸客，衝刺業績表現。