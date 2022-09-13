近來比特幣、以太幣等主要加密貨幣行情已跌至數月來新低，使挖礦業者受創慘重，華爾街日報引述業界說法指出，幣圈最痛苦的時期未到，這些廠商得面對利潤縮水、設備價值蒸發，又加上能源價格不斷飆升、電費高昂，恐迫使礦商拋售虛擬貨幣。

根據華爾街日報報導，比特幣去年一度狂飆至近7萬美元，但今年聯準會(FED)升息，投資人撤出風險較高的資產，比特幣走勢反轉上週僅剩1.9萬美元，導致挖礦業者收入急跌，在2021年虛幣高峰期，他們每天可賺6千萬美元，如今只賺1900萬美元。

虛擬貨幣價格跳水，連帶導致挖礦機具價格大幅拉回，比特幣挖礦基礎設施提供商Luxor Technology表示，以效率最高的比特幣挖礦機為例，目前價格僅是去年12月的1/3，先前借錢購買設備的挖礦業者，為避免燒光現金，只得被迫低價出售、並出脫持有的比特幣部位。

分析師更擔憂，能源價格飆升，會讓比特幣湧現更多賣壓。報導提到，美國德州用電大戶的電價，6月份較去年同期大增41%、來到每MWh 7.52美分，德國同業本月電價達每MWh 525歐元，更比去年底大幅增加140%。

依據區塊鏈數據研究公司Arcane Research數據，公開上市的挖礦商在今年5、6月緊急拋售高達24萬枚比特幣。