新北中信特攻籃球隊今日宣佈，已與立陶宛國家隊大前鋒艾德完成簽約，將成為新北中信特攻今年主打的「歐式」團隊閃電球風的中流砥柱，預計將在9月底結束隔離後加入球隊訓練。

現年33歲的艾德，身高6呎9吋（207公分）主打位置為大前鋒與中鋒，是兼具球商、對抗性、投射手感以及團隊意識的全能內線好手。過去曾在2017至2019年間多次接受立陶宛國家隊徵召，並於2019年加入世界盃資格賽國家隊，擁有豐富的歐陸賽季征戰經驗，這次來到台灣加入中信特攻也是他第一次來到東亞地區打球。

艾德除了擁有立陶宛聯賽經驗，也曾效力過法國與烏克蘭等聯賽，生涯總平均得分9.3分，是非常無私的球員。球風以空手走位為主，搭配良好的傳球視野與投射手感，讓他在團隊裡能裡能外成為進攻核心，也能夠讓後衛群戰力豐富的中信特攻更全面的發揮。面對第一次來到東亞地區打球，他表示：「很期待能與中信特攻年輕隊友們的搭配，全力打造歐式閃電團隊球風」。中信也將倚重其團隊意識特性，成為隊上年輕陣容的中流砥柱，打造新黃金世代的特攻團隊。

新北中信特攻在邀請助理教練莫米爾加入後，再簽下歐陸團隊感與空間視野極佳的立陶宛內線好手艾德加入，面對新賽季，全力打造「歐式團隊」球風，總教練李逸驊期待艾德能成為年輕本土球員的啟動核心，與團隊搭配融入體系整合最強化，「艾德在護框、籃板能力以及空手擋人的配合都做得很紮實，希望他能補足我們較為薄弱的內線戰力，加上他也有很好的投籃手感，相信對特攻的快速小球打法會是很好的幫助！」