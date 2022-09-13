嘉義縣埤子頭滯洪池工地，去年初挖出大量廢棄物，目前全案檢警還在調查中。（本報資料照）

嘉義縣水利處正在新港鄉中庄村施作埤子頭滯洪池，面積達廣34公頃，去年工地開挖卻發現地底有大量廢棄物，今議會總質詢，縣議員林秀琴表示關心，水利處長林谷樺回應，廢棄物非法掩埋案檢調還在調查中，事後已要求承包廠商在相關路線裝設監視器，相信24小時監控下，要再被偷埋有困難，至於挖到的廢棄物仍在原地保存，會與環保局協調是否先行移置他處。

埤子頭滯洪池總面積34公頃，集水面積約為74平方公里，比嘉義市面積還大，影響人口近20萬人，目前一期工程已完成，二期工程6月7日開工，預計工期600天，2024年初就會完工，去年2月工地被發現掩埋大量廢棄物，引發各界關注。

林谷樺在回覆林秀琴質詢時表示，垃圾什麼時候埋？誰去埋？地檢署還在調查中，也調了很多人去問，事後有要求廠商在運送路線裝監視器，以進行24小時監控，至於有沒有可能早年就埋進去？無法確定，目前廢棄物還保存在現場以帆布覆蓋，由於居民反映，擔心會汙染水源，會進一步跟環保局討論是否移置保存。

水利處副處長朱崧豪說，埤子頭滯洪池正在進行二期工程，廢棄物案已在追查行為人，至於現場廢棄物會先行移到不影響工程動線的位置，如二期工程進入尾聲，仍未追查到行為人，會跟環保局協調研議如何處理。

另針對林秀琴建議開發觀光設施，帶動當地發展，縣長翁章梁表示會請文化觀光局研究。朱崧豪也說，滯洪池工程以防洪為重，會與文觀局協調，文觀局提出規畫，由水利處向水利署提出水環境相關計畫爭取，如屆時工程不衝突，就可以接軌施作。