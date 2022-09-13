以檢舉、濫訴聞名全台的「蘇大媽」，先前因違反醫療法、妨害公務等罪，2021年3月底被檢方發監執行，直到今年6月下旬才出獄。不過，蘇婦於2020年至2021年初，另涉嘲諷員警「大摳」等4件侮辱公務員案，一審合併處刑6月，得易科罰金後，蘇不服上訴，台南高分院13日認定一審認事用法無誤，駁回上訴，全案確定不得上訴。

二審還指出，蘇婦雖可向執行檢察官聲請易科罰金，但是否准易科罰金或發監執行？將由執行檢察官決定。蘇婦則未到庭聆聽判決。

判決指出，2020年5月28日中午，蘇婦前往市府11樓政風處，發現葉姓科員與其他同事在政風處外的公共空間用餐，竟對葉員說，「你上班在外面聊天，中午準時用餐，不要下班後留下工作領加班費。這是公共場所，滾回你辦公室吃飯，看你要搖擺（意即囂張）到什麼程度」等語，公然貶損葉員的人格與社會評價。

2020年8月1日上午9點30分左右，蘇婦前往中西區中北拖吊場調取機車違規資料時，與拖吊場人員發生爭執，市警二分局員警到場處理，並請她利用手機錄影前，應先徵得停車場主管同意，且不要謾罵喧鬧，蘇竟不滿說，「聞到你身上有臭味、好臭喔，真的有夠臭」，讓員警感到難堪。

同年10月21日上午10點30分左右，蘇婦再度前往政風處，又因陳情案與該處人員及市府警衛發生爭執，警四分局朱姓警員等4人到場處理，蘇婦要求朱員抄錄政風人員的個資，但朱認為所請未合並未照辦，蘇婦竟說，「你嘸免那麼會做人啦，政風又不是你的長官，你不敢確認個資，我就告你，警察來沒作為，是要做啥…」等，貶損朱員的名譽。

2021年1月31日晚間，蘇女因遭人搶手機到市警五分局北門派出所，要求員警以現行犯抓人，警方認為於法未合並未照辦，蘇婦竟心生不滿、持續在警所僵持，直到隔天清晨近6點，還對1名陳姓警員辱稱「大摳」；當陳員告知有受辱的感覺時，蘇還繼續說，「你真的是過重啦，你就是胖啊」等語，嘲諷陳員。