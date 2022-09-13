大陸知名女星劉詩詩，於2015年宣布嫁給吳奇隆後，兩人也在2019年迎接兒子「步步」的誕生，但劉詩詩仍將重心放在演藝事業上，並持續推出新作品，使人氣始終居高不下。而近日趕拍古裝電視劇《一念關山》的她，近期也接下飾品的廣告代言，並在網路上公開大尺度的代言美照，驚豔眾人。

近日劉詩詩所代言的飾品形象照在網路上公開，照片中只見劉詩詩穿著一件紫色繞頸削肩禮服，大方露出白皙雪肌與纖細的手臂，手上及脖子上佩戴著鑽石飾品更顯得性感迷人，但當她一轉身才發現她背部全空，裡面什麼都沒穿，使整片雪背一覽無遺，加上劉詩詩清新的氣質，電得網友直呼「女神太美了」、「這背部曲線真迷人」、「真是絕佳的背影」、「姐姐氣質太好了」、「好美的背殺」、「笑起來真是甜死人」、受到大批網友讚賞。

另外，由劉詩詩、劉宇寧等人主演的古裝新戲《一念關山》雖尚未正式上檔，但已在網路上掀起熱烈討論，除了劉詩詩在劇中帥氣又唯美的俠女造型，提早遭「代拍」流出外，165公分的她站在189公分的劉宇寧身邊，形成逗趣的身高差也受到網友熱烈討論，在開機活動上劉宇寧甚至還半蹲彎腰聽劉詩詩說話，令網友看到後紛紛表示「劉宇寧太有禮貌了」、「劉宇寧禮貌刻在骨子裡」同樣引發話題。