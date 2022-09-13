中秋連假過後，緊接著就是百貨零售業下半年的重頭戲週年慶，桃園的大江購物中心將於9月30日至10月30日舉辦週年慶促銷活動，推出消費滿額贈送電子現金券回饋好禮，包括全館指定店櫃消費滿5,000元送400元、化妝品消費滿3,000元送300元、UNIQLO消費滿3000元送200元等超值優惠。

大江購物中心趕在週慶購物旺季前積極進行館內品牌調整作業，統計全館調整店櫃為37家、總面積超過千坪，有北台灣唯一的三星全品體驗館、全台最大旗艦店-未來實驗室及動漫遊戲專區等接力開幕，11月重磅登場的是桃園首家「檀島香港茶餐廳」及點點心，二家港式餐廳齊發有助於拉抬商場買氣。

大江購物中心副總經理何旭魁表示，自暑假以來館內用餐及看電影的人潮大增，同時帶動服飾零售店櫃的提袋率，今年1至8月營業額及成交筆數較去年同期皆有雙位數成長率，特別是暑假期間7、8月業績較去年衝出高成長72％；與前年（2020年）相比之下，儘管今年少了當年振興三倍券的加持，大江業績表現也有10％的微幅成長。

何旭魁表示，只要今年廠商的貨源能夠供應充足，相當樂觀看待9月30日預購及週年慶至年底的整體買氣。近期在大江官方粉專發佈「檀島香港茶餐廳」訊息即引起網友們熱烈討論，也顯示獨家餐飲品牌在百貨商場發揮跨年齡客層的聚客魅力。目前大江營運團隊正積極籌備大江二館「MetroWalk+」的招商工作，預計在2025年第三季期間開幕，屆時為全台購物商場再添話題。

鄰近桃園市青埔商圈的大江購物中心，因寬敞的遊逛空間、品牌業種多元及全年停車場免費停車等優勢，成為大桃園地區消費購物、用餐遊逛的熱門商場。為迎接百貨週年慶大戰，大江團隊積極招商、進行樓面品牌調整，全館各樓調整品牌家數共計37家、店櫃總面積超過千坪，集結3C、家電、生活藥妝及獨家主題餐廳等品牌店櫃陸續進駐，為2022年度業績再添柴火。