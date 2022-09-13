緯創集團砸24億，打造高雄研發中心，今舉辦動土典禮。（柯宗緯翻攝）

緯創集團砸24億，打造高雄研發中心，今舉辦動土典禮。（柯宗緯翻攝）

高市前鎮科技產業園區啟動第2波園區10年更新再造計畫，預計拆除3棟逾50年老舊員工宿舍，總計1.5公頃土地，經招商由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得第1優先投資興建權，今（13）日舉辦動土，將斥資24.82億元，打造1棟現代化宿舍及2棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部，布局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業。

加工處處長楊伯耕指出，這次社區土地更新再造計畫是繼今年初高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用後，持續推動園區更新二重奏計畫，翻轉園區老舊空間，不僅協助廠商解決廠房取得不易等問題，同時加強生活機能配套措施，營造優質投資環境。

緯創指出，高雄研發中心投資興建案，將採3期開發興建方式進行，第1期：為提高土地利用率，擬於舊宿舍旁空地興建地下1層，地上10層共218間套房，提供約1308床優質新宿舍，並配備必要生活機能設施，而除了提供緯創集團高雄晶傑達光電科技員工使用外，也可供前鎮科技園區其他廠商從業員工租用。

第2期則是現有住宿員工先搬遷至另2棟舊宿舍，拆除舊宿舍後改建第1棟研發辦公大樓；至於第3期將於新宿舍完工取得使用執照，再拆除另外2棟舊宿舍後改建第2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才。

緯創表示，3期共興建總樓地板面積約5萬8657平方公尺，總投資金額約24.82億元，第1期宿舍預計於2025年第2季完工，整體計畫約2030年第1季完成。