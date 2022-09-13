證交所統計，全體上市公司8月營收為3.5兆元，較去（110）年同期成長6.53％，累計前8月為26.4兆元，較去年同期成長9.54％。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計891家及77家，共計968家皆已於9月12日前完成8月營收申報作業。

依據上市公司公告，8月全體上市公司營收總計3.35兆元，較110年同期成長2,054億元（6.53％），營收成長公司共569家，衰退公司共399家，較109年同期則成長5,417億元（19.29％）。

另累計前8月全體上市公司營收26.4兆元，較110年同期成長2兆3,001億元（9.54％），營收成長公司共618家，衰退公司共350家，較109年同期則成長6兆餘元（29.93％）。

全體上市公司8月營收成長較大的產業中，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，觀光事業受國內旅遊復甦影響，其他業係製鞋大廠去年同期受越南疫情影響基期較低，本期訂單穩健產能滿載。

8月營收衰退較大之產業中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業受中國房地產及景氣下修等因素影響，玻璃價格回跌。

全體上市公司累計前8月營收成長較大之產業，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌。