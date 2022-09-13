知名作家及主持人吳淡如日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《Talk一杯》專訪，分享以菜鳥之姿學習商業的心路歷程，起初連基本名詞定義都不知道的她曾被同學嘲笑，經過努力學習也得出獨到的理財心法，更透露投資創業絕對不選學霸創業家，反而偏好「打不死的蟑螂」，學歷不高、卻有足夠人生歷練的人。

吳淡如本身是學霸體質，自台大法律系、台大中文所畢業，更跨界就讀台大EMBA、上海中歐商學院EMBA，從藝文界轉型踏入商界， 2021年推出Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》，在網路爆紅，也推出同名暢銷書。從法律系、中文所到企業管理碩士，對於不斷轉型，吳淡如表示自己轉型轉得頗順利：「我的興趣本來就很廣泛。」並笑稱主要指導原則就是「人生只能活一次」，有興趣的事物就盡情去探索。

談起就讀EMBA的契機，吳淡如苦笑分享在40歲前小至他人借錢不還、大至連買房都買錯，可以說是大部分投資都失敗，於是在40歲時抱持著學習理財的目的考進台大EMBA，才發現真正的問題是連基本的名詞定義都霧煞煞，「我連SOP(標準作業程序)、CRM(顧客關係管理)是什麼都不知道。」但吳淡如抱持著不會就發問的態度，有一次問隔壁學長什麼是Business Model(商業模式)，對方不但愣住，還當場笑到跌坐地上：「連Business Model都不知道，你怎麼進來的？」

文學作家是許多人對吳淡如的印象，但她認為文青是個不妙的爛工作，文學家得利用人生的悲苦來換得創作，還容易招來殺身之禍。吳淡如以自身例子說，在台灣當文青作家的第一個感覺就是「寫作不能當飯吃」，她進一步說：「寫作的歲月是狗臉的歲月，但也是我人生最值得過的生活，但前提是我要吃很飽。」表示台灣文青還得承受社會責任與傳統道德的壓力，就算文學成就再高，被扯出外頭有小三，一切就化為烏有。

主持人鄭偉柏問她如果時間能重回24歲，會選擇作家還是當商人？吳淡如笑說：「我會走作家的路，我是真心喜歡這個啊！」透露有記憶的第一個夢，就在夢中吟詩，早上醒來就寫下來，認為對文學的喜愛已深植心中，「但我必須說，我會早一點接觸商業。我可能不會唸法律，可能會選擇商學。」

在學習過程中，吳淡如漸漸發現書讀太好的小孩，會慢慢在商業世界中缺乏競爭力，「因為你很容易找到工作，只有那些叛逆、反骨的，受不了那些大機制的，他才會出來」。吳淡如也補充兩個投資原則，除了不要跟同學投資，「不要投從小書念得好的創業者，他們以為人生是考試，就在那裡想當然爾，要理性評估其實我沒那麼會，也許我會出錯」。她表示自己投資的兩位都是高職畢業，後來唸夜間部、一路坎坷上來，後來投資都成功兌現，吳淡如強調要投資「打不死的蟑螂」，因為他們生命力非常旺盛。

講到創業，吳淡如自己也開公司當老闆，問她是什麼類型的老闆？她透露會將三分之一至二分之一的利潤分給員工，但不敢說自己是佛系老闆，而是拿著金剛杵的金剛系老闆，如果員工做錯事，她會予以糾正，她自嘲說：「你們真的不要氣我，我怕我血壓高，萬一活不久，你們就賺不到錢了！」