全台有9個縣市全額補助國中小學生營養午餐，但6都迄今都沒有，國民黨台南市長參選人謝龍介將全額補助營養午餐列為選戰的主打政見，並估算每年只需編列8億元就做得到。市府教育局回應說，這筆經費如果用在教育建設上，約可整建120校跑道、興建600座兒童遊戲埸、蓋1所沙崙K-12雙語中小學或1.2所九份子國中小學，在財政有限的情況下，應兼顧教學環境及午餐品質。

謝龍介表示，台南市生育率年年下滑，去年已不到千分之5.8，6都倒數第一。眼見年輕人敢談戀愛卻不敢結婚，結了婚不敢生小孩，生了小孩又怕養不起，他積極規畫「幸福台南」施政目標，對比全台有9個縣市提供免費的國中小營養午餐，他也保證當選市長後，將讓台南成為第10個免費營養午餐的城市。

謝龍介指出，儘管6都還沒有任何一位首長做到全面國中小營養午餐全額補助，但台南市營養午餐全額補助的對象，僅有「中低收入戶」、「遭逢變故」、「其他因素經導師認定」的國中小學生，桃園市、台中市補助對象都涵蓋到高中生，因此台南的補助堪稱6都最少。

謝龍介強調，以110學年度為例，全市國小學童9.2萬人、國中生4.7萬人，扣除已接受補助的經濟弱勢與百人以下學校生約2萬人，仍有約12萬人。依現行每個月營養午餐費國小680到795元、國中700到825元，平均每月750元估算，市府每年只要編列約8億元，就能讓所有的國中小學生免費享用營養午餐，不只減輕家長壓力，更能確保營養午餐品質不打折。

不過，教育局認為，該局每年編列及爭取經費4億多元，提供學校午餐補助，項目包括：低收、中低收、特殊境遇家庭、導師認定等弱勢學生的免費午餐，以及小校午餐營運費、營養師薪資、廚房設備更新、午餐運送經費及三章一Q食材補助費，不僅全面提升學校午餐的品質，更提供弱勢學生免費午餐。

此外，台南市從2019年起推動午餐中央廚房化的政策，讓許多小型學校不用自辦午餐，全都由央廚學校供應，直到111學年度全市自辦廚房供應午餐的比例已高達94％，為6都第一，並透過學校及專業營養師把關食安品質，讓學童吃到物超所值的營養午餐，且培養「安心吃、聰明選、健康吃」的健康觀念，如此才是重要的午餐教育政策。