嘉義縣18鄉鎮市確診人數統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中秋連假過後，疫情大反彈，嘉義縣今確診人數暴增到821人，增幅高達129％，也是6月29日後新高，衛生局表示，確診數劇增主要受連假效應影響，民眾出遊或聚會後警覺性提高，在返校或返回工作崗位前自主快篩，才會有大量確診人數出現，預期接下來2、3天人數還是會較近2個月4、500人平均值來得高。

嘉義縣今公布821人確診，含境外2人，其中有症狀158人，無症狀663人，年齡介於5個月至95歲，12歲以下110人，65歲以上90人，累計全縣12歲以下染疫幼童1萬1206人，65歲以上1萬1799人，目前居家隔離455人，輕症居家照護3582人。

衛生局長趙紋華表示，中秋連假效應，嘉縣確診增幅高達129％，提醒民眾如有症狀應加強快篩監控，快篩陽性者善用視訊診療，落實隔離措施，確實戴口罩、勤洗手，並再次呼籲只要符合接種條件，皆應踴躍疫苗接種並主動配合防疫工作，相關視訊診療及疫苗接種訊息，可上嘉縣衛生局網站查詢。