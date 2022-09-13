南韓33歲男星李學周，2020年因在超夯電視劇《夫妻的世界》中飾演恐怖情人「朴仁圭」一角，以精湛的演技成功打開知名度，之後還陸續參與《私生活》、《以吾之名》等劇演出，並陸續登上綜藝節目，使人氣逐漸攀升。但他沒有因為工作絆住人生腳步，今日便對外宣布將在11月份與圈外女友結婚。

李學周今（13）日透過經紀公司SM C&C發出聲明，表示自己已找到能夠承諾一起攜手共度餘生的人，因此兩人即將在11月份結婚，但由於女方為圈外人，為體貼女友的心情，婚禮將以非公開方式進行，當天只會邀請親戚及好友到場，希望能低調且真誠的分享這份喜悅，因此無法詳細的對外說明細節，也希望大眾能寬容的體諒新人。但經紀公司也強調，李學周無論何時都盡力付出演技，婚後他也會以一家之主的身分開啟更寬廣的人生道路，希望外界能給予更多的關心及支持。

事實上，李學周在2011年便透過電影正式出道，隨後又在2015年在朴寶英主演的電視劇《Oh 我的鬼神君》中演出獲得關注，10年來他還演出《瘋謎-來看我吧》、《極智對決》、《天坑》、《分手的決心》等多部大大小小的電視劇及電影，演出經歷相當豐富，今年更一連在「第58屆百想藝術大獎」、「第1屆青龍系列大獎」中獲得最佳男配角獎，演技備受肯定。