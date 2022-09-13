不肖業者將越南茶混台灣茶後，再分裝成「阿里山高山茶」等茶品對外販售。南投地檢署提供

南投縣林姓、楊姓民眾以越南茶葉混充「杉林溪台灣茶」、「鹿谷烏龍茶」及「阿里山高山茶」對外販售，經專案小組持南投地方法院搜索票，去年底在林姓民眾經營的製茶場、楊姓民眾經營的草屯鎮茶行搜索，扣得混充茶葉116包（每包150公克）等物證，檢方13日偵結，依妨害農工、詐欺等罪提起公訴。

檢方指出，北市政府衛生局去年9月17日抽驗發現一家公司販售的「杉林溪台灣茶」、「鹿谷烏龍茶」及「阿里山高山茶」等茶品，經農委會茶改場鑑別「含有境外茶」成分，透過「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平台」 去年11月函轉南投地檢署成立專案小組偵辦，鎖定仁愛鄉春億製茶廠林姓業者與草屯福聯達茶行楊姓老闆。

專案小組調查發現，福聯達茶行楊姓老闆前年10月起以每台斤125元購入越南茶後，分裝成「杉林溪台灣茶」、「鹿谷烏龍茶」等茶品，產地皆標註「臺灣」等字樣，再以每台斤700元至1300 元價格對外銷售。

春億製茶廠林姓業者明知福聯達販售越南茶，以每台斤480元購入90台斤越南茶混台灣茶後，再分裝成每包150公克的「阿里山高山茶」，販售給北部的受害公司。

檢方認為林姓、楊姓被告偽造濃特產品出產國之標示，用以詐騙民眾，已觸犯妨害農工、詐欺等罪嫌，提起公訴。檢方強調，境外茶混充台茶案件將從嚴偵辦，絕不寬貸，以維護茶農的心血結晶，及保護愛好台灣茶的廣告消費者。