日前新北市議員李坤城批鴨母港溝整頓市府只做半套，指蘆洲鴨母港溝下游整治雖做得漂亮，但上游整治只做半套，至今仍是又髒又臭；對此新北市水利局今(13)日再次重申，鴨母港溝整治計畫已全套整治完成，加碼整治的上游段正施工中，預計9月底完工，強調沒有做半套，批政治人物不要為了個人選舉利益，扭曲事實。

水利局表示，鴨母港溝因萬福橋上游三重段為都市計畫道路，未來勢必因交通需求進而加蓋做為道路使用，故自台北縣長蘇貞昌時期以來，歷任首長評估無整治效益與必要性，致沒人願意進行整治，導致上游三重段二十多年來髒亂惡臭淪為常態的事實。

水利局指出，鴨母港溝萬福橋下游（改變的勇氣所述）20年來歷經數位縣市長全力整治仍未竟全功，侯市府上任2年內，全力施為、突破困境，結合改善渠底坡度、全力查緝污染來源、補助乾淨水源、營造渠底生態，增設夜間光雕投影多面向進行整治，將原本髒臭、沒人願接近的鴨母港溝，在市府團隊努力不懈，克服萬難下，蛻變成為休憩打卡新景點，整治成果有目共睹。

水利局表示，不過去年8月27日侯友宜視察萬福橋下游段整治成果，里長一再陳情，希望上游段能協助治理改善髒臭環境，侯市長考量在上游段道路開闢前也能加以改善提供市民一個優質環境，指示水利局積極研議處理，該工程於今年3月開工，預計9月底完工，完工後可利用抽水機組協助抽排，除改善該處排水及異味問題，亦可於大雨前提供滯洪空間，加強上游防洪功能，另於兩側灘地種植草種，提升鴨母港溝上游河岸環境品質。

水利局長宋德仁表示，原鴨母港溝整治計畫已全套整治完成，五股蘆洲市民感受良深，而加碼整治的上游段正施工中，預計9月底完工，兌現對當地居民的承諾。事實就是事實 ，不容為了操作選舉利益，顛倒黑白，一再扭曲事實誤導說是做半套，我們尊重議員問政及監督市政職責，但是問政要回歸事實，請政治人物不要為了個人選舉利益，扭曲事實、刻意誤導，不僅傷害基層同仁的努力，更非市民之福。