智慧製造及工業4.0趨勢帶旺數位手工具市場需求，數泓科(6855)業績前景看好，數泓科董事長游祥鎮表示，數位手工具市場商機龐大，數泓科市佔率還很小，成長空間很大，由於下半年進入傳統旺季，數泓科預估，今年下半年會比上半年及去年同期好，全年業績可望創下歷年新高。

數泓科今天下午舉行上櫃前法說會，數泓科為數位工具研發製造商，過去手工具應用與螺絲、螺帽、螺栓所能承受的扭力大小有關，栓過鬆、過緊都可能造成螺絲損壞或鬆脫，影響甚鉅，數位工具以傳統的扳手、起子等傳統手工具，加上感測技術、工業設計、電子資訊和金屬材料，進化為具有數位顯示、資料記憶、預設扭力、無線傳輸、輔助動力的電子化產品。

目前數泓科研發團隊99%以上來自資工、電機、測量、光學儀器、自動控制系統等專業領域，具備機械系統、軟體、機電軟硬體開發和整合能力，產品耐摔、耐震、耐高低溫，挾人才技術優勢，成為全台第一家數位工具研發製造商，近幾年智慧製造及工業4.0興起，數泓科因產品具備全球首創的網路遠端校準功能，透過自動化減少客戶使用的售後維修服務成本，還能以網路傳輸和AI辨識功能，為客戶累積各式扭力大數據資料庫，極具附加應用價值，可望搶食龐大商機。

數泓科總經理李明華表示，數位工具應用非常廣泛，包括汽車、航太、高鐵、建築、機械和設備製造業，甚至是醫療等，由於北美有航太工業，美國、墨西哥、巴西、德國、義大利都是著名的汽車製造國，且年輕人很能接受數位工具，致使歐美成為數位工具最大市場，近幾年我們在DIY市場推展很快，目前全球半數的中高階手工具來自臺灣，數泓科的ODM產品佔96%，4%為自有品牌產品，有46%的產品銷往北美，客戶群超過700家，其中不乏世界知名廠商，產品種類多元，不易因產業變動或單一產品需求變化、客戶狀況，造成供需不穩或影響公司經營，加上臺灣中部的手工具產業上下游聚落搭配衛星工廠，讓數泓科的產品具有低生產成本優勢。

受惠於終端客戶需求強勁，數泓科今年上半年稅後盈餘為6104萬元，年增1.24倍，每股盈餘為3.18元，累計前8月合併營收為2.86億元，年增8.48%。

李明華表示，下半年為傳統旺季，過往下半年與上半年多會較上半年成長50%，雖然今年變數不少，但整體趨勢未變，可望維持之前的成長，下半年會比上半年及去年同期好，毛利率亦可望比上半年好，有機會回到50%水準，全年業績可望創下歷年新高。

法人預估，以期末股本來看，數泓科今年獲利可望年增20%到30%，再創歷年新高。