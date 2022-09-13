東泰高中今年迎來3名美國、史瓦帝尼學生，增加籃球隊戰力。（邱立雅攝）

新竹縣東泰高中籃球隊近年來賽事表現亮眼，校方有意推廣學校成為國際化中學，透過立委林為洲協助，順利引進3名分別來自美國以及史瓦帝尼的學生球員，預計年底賽事將率先推派美國籍學生上場。校方表示，預計今年學校還將迎來香港學生，明年有更多外籍學生前來就讀，希望外籍球員能讓校隊表現更上一層樓。

東泰高中有意將校園轉為國際化，讓外國的學生能夠前來就讀，增加校園多元文化氛圍。校務發展委員會主任黃士祐指出，帶學生出國有難度，但把外國學生帶進來較為可行，從2019年校方即啟動國際化步驟，根據教育部設立的門檻及程序，到海外尋覓外籍學生。

由於疫情之故，黃士祐坦言申請簽證極為困難，幸虧透過立委林為洲辦公室的協助，從備齊資料申請簽證到跟駐外使館說明計畫，今年成功邀請3名外籍學生入學並註冊成功，包括一名美國籍、兩名非洲邦交國史瓦帝尼大使館引薦的學生，中文姓名分別為韓得勝、羅雄威、許百寧，目前就讀高二及高一，身高均有185公分以上。

3人年紀輕輕，但身材體型均有東方人較難企及的優勢，黃士祐表示，韓得勝的體型與球技均出色，未來有機會成為中華隊規畫的人選，今年將率先代表東泰參加HBL賽事，希望能替東泰帶來好成績，另兩名史瓦帝尼學生則持續加強培訓。

黃士祐表示，疫情趨緩後，未來不僅是籃球要引進外國學生球員，包括羽球、田徑、射箭甚至電競，都將會有外籍學生與在地學生一起讀書成長，若這些外籍學生喜歡台灣，也歡迎留下來落地生根。

目前3名外籍學生來台僅1個多月，每天都須上2個小時的中文課，他們表示自己適應良好，覺得台灣人很親切、社區與學校環境都很棒，也喜歡嘗試台灣美食，至於天氣部分，「沒想到台灣這麼熱！」