平溪線嶺腳=平溪間(K11附近)因颱風持續大雨，發生兩次邊坡石塊滑落，致路線不通(台鐵提供)

台鐵平溪線嶺腳=平溪間(K11附近)因颱風持續大雨，發生兩次邊坡石塊滑落，致路線不通。

台鐵表示，今早4703A次迴送列車（車上無旅客），行經本路段（速限30Km／hr），列車駕駛發現有邊坡落石將車輛煞停，惟仍撞及（石頭約50cm x 70cm），無人受傷。宜蘭工務段隨即動員搶修，7：40許將石塊清除，再巡查路線後，恢復正常行駛。

因現場大雨持續，且該區段屬地質較破碎的陡峭邊坡，4821次區間車12：20於相同區域（間隔距離約10餘公尺）撞及邊坡再次掉落之石塊，無人員傷亡。台鐵局除由宜蘭工務段再次動員前往現場外，亦指派工務處副處長前往指揮、協調搶通事宜。

此次落石與上午地點屬同一破碎地段的邊坡，且現場持續受颱風大雨影響，研判該處邊坡尚不穩定，為維護行車安全，已將十分-菁桐間路線預警性封鎖，顧及搶修人員、機具安全，俟風雨停歇後，再行搶修。搶通前會對該區段邊坡詳細巡查，研判環境狀況無虞後，再行開放通車，台鐵表示造成旅客不便，尚請見諒。