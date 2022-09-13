慈濟疫苗採購推手顏博文日前透露採購疫苗過程與艱辛，行政院大篇幅澄清無阻攔，稱報導與事實不符，引發議論。對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今(13)日表示，去年疫情最艱難時，是慈濟等民間團體心繫台灣老百姓的安危，排除萬難終於買到救命的疫苗。在採購疫苗成功前，蔡政府從指揮官開始到許多綠營名嘴、側翼都在唱衰。他感嘆表示，人民會選擇相信慈濟，還是相信這個心中只有選舉，沒有人民的蔡政府？

「善心，終能在黑暗突破裂縫，成為一道光，名為希望的光」。林耕仁今(13)日在臉書發文指出，一萬多條無辜的性命，因為蔡政府的失能又失職而不幸殞落。縱然有上千萬種冠冕堂皇的藉口理由，縱使有一條龍護航掩蓋犯錯的劇本，都不應該為了個人、政黨的利益，而去抹黑、傷害為民做善事的人。

林耕仁指出，去年疫情燒出最艱難的時刻，是慈濟基金會等民間團體心繫台灣老百姓的安危，排除萬難終於買到救命的疫苗。然而在採購疫苗成功之前，蔡政府從指揮官開始到許多綠營名嘴、側翼都在唱衰民間善心力量，甚至是出手阻撓，出現各種假資訊、放話的情況發生，不僅讓人民感到無奈，更是一點一滴擊碎民間團體的意志。

「『蔡政府』從上到下劣跡斑斑的行徑，人民看的歷歷在目，痛心至極」。林耕仁提及，慈濟基金會執行長顏博文受訪時稱，在採購疫苗時有接到來自政界、工商業界等大老勸告「買不到的，不要浪費力氣」，因為許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。很遺憾的，指揮官王必勝對此卻回應，「部分人士因選舉政治情況做惡意操作，混淆時序有造謠令人遺憾，希望民眾不要相信他們」，林耕仁痛批，時至今日，還是認為有人在「造謠」？而不是自己的無能、或者自私所釀成無數的悲劇！當人民知道這樣的真相，做何感想？因為疫情而有家人逝世的家屬，又該如何面對？

林耕仁感嘆表示，人民會選擇相信慈濟，還是相信這個心中只有選舉沒有人民的蔡政府？