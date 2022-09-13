小薰在片中褪去明星光環，飾演部落的婦女。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，除了小薰等少數的專業演員，多半主角都是由素人挑選，就連女主角林亭莉和黃信赫在演出本片前，也並沒有太多表演的經驗，從13日公佈電影前導預告，可以看見片中哈勇一家人的特色，更可見到陳潔瑤一路以來，每部作品都能成功指導素人自然的演出。

陳潔瑤自第1部電影長片《不一樣的月光》開始，便堅持尋找適合的素人演員來演出，她說：「挑演員的特質，就是種感覺吧，一見鍾情吧，大部分都是這樣。」這回為了《哈勇家》更進行了長達2年以上多次大型的演員挑選，「有可能我看了超過500人，但如果他是適合演出的，我大概一眼就差不多知道了。」

相較於之前作品《只要我長大》要讓3個泰雅族的小朋友變成麻吉的情感，這回要讓近10個幾乎是素人的演員變成一家的演出，更是高難度的挑戰，但從釋出的超前導預告可見，每個素人演員都表現得非常自然，展現出有如一家人的自在互動，讓電影更加具有真實感，其中小薰完全去褪去明星光環，飾演部落婦女，卻毫無違和感。電影11月11日上映。