曹格9月推出了粵語專輯《我為歌狂》。（摘自滾石唱片臉書）

「金曲歌王」曹格與妻子吳速玲結婚14年，屢傳婚變消息，他中秋節在社群發布和妻子合照並寫下「關你屁事啊」，以行動粉碎謠言，而他今天更加碼宣布好消息，將於11月12日在馬來西亞雲頂舉辦《Crazy for LIVE》演唱會，有酸民在主辦單位臉書留言：「有沒有表演發酒瘋？」釣出曹格本人大方回應：「買票就知道。」

曹格暌違5年重返雲頂開唱，也是他此次巡迴演唱會的啟航站，他將在演唱會上首度公開演唱全新粵語專輯《我為歌狂》中的作品，也會藉此機會與大家分享出道21年的心路歷程。而這次演出會採用100％大馬樂手，同時還融入如西塔琴（sitar）、馬來打擊樂、古箏等傳統樂器，融合中西多元化音樂元素，碰撞出不同的火花。

曹格表示，疫情讓娛樂行業停頓了超過2年的時間，他希望這次演唱會能為大家繼續帶來正能量之餘，也能帶動這個行業的復甦，甚至未來還能把大馬樂手也帶到世界各地巡演。

此外，曹格9月推出了一張粵語專輯《我為歌狂》，以他特有的唱腔重新演譯這些曾令他癡狂的經典歌曲。曹格祖籍廣東臺山，從小便對粵語歌曲感情頗深，張國榮、譚詠麟，陳百強、張學友等巨星的歌曲都曾陪伴他走過少年和青春，對他助益良多。

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