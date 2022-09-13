民眾黨桃園市長參選人賴香伶13日參訪幼兒園，感嘆托育量能不足，都會區公托候補名單家家破百，痛批鄭文燦連「一生活圈一公托」都跳票，遑論鄭運鵬喊的「一學區一公托」，她提出「公托不用排、臨托延托政府出」政見，依移入人口比例增加5成公托，幼照比公托降到1：4、公幼降到1：12，讓年輕家庭敢生能養。

賴香伶說，桃園是年輕的城市，但現在公托中心和家園只有38家，遠遠不足於當時鄭文燦提出的「2025年建置55公托」的政見，尤其桃園市嬰幼兒人口數最高的中壢區、桃園區，公托數量已經高居桃園市行政區前2名，候補名單仍家家破百，現有18間公托中心量能明顯不足，諷刺鄭文燦連「一生活圈一公托」都沒做到，遑論鄭運鵬接棒提出的「一學區一公托」。

賴香伶認為總量來看還是要依移入人口比例增設，區位內不足數要以同心圓方式漸漸展開，人口本就稠密、近年又移入許多青年人口的桃園、中壢兩區，應優先挹注公托資源，立即增加托嬰中心數量，人數較少的地區，例如至今未有公托的復興區，地廣人稀，則可以設置小規模的家園，收托數少但彈性大，相信4年內提升50％到60家的公托，一定做得到，希望以後公托不再需要排隊，「兒童寶貝我們來照顧！」

賴香伶說，降低照顧比也是一大重點，目前公托中心的照顧比是1：5，她認為應該降到1：4甚至1：3，另外全桃園有500多家幼兒園，公立部分僅37％相當不足，基於照顧上的優化，一樣希望幼照比從1：15降到1：12，幼兒園數量也要提升到600家，不管是公立幼兒園或非營利機構等，照顧的品質、教育的內容要能更精進齊一化，才不會造成市場上只因為費用上比較便宜，反而照顧和教育的品質沒有得到成長，透過降低照顧比才能讓家長更放心。

賴香伶也提到，家長如果有零托、延托的需求，費用也由市府補貼，，讓爸媽不再趕場下班。另外幼教老師也要提供加班費和特殊照顧的專業加給，在品質上讓老師收入有實質增加，用心打造一個年輕城市，讓年輕家庭敢生能養，市府責無旁貸，強調預算一定要用對地方，不要只有花大錢開工、剪綵。