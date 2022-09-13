知名Youtuber Joeman（九妹）經營頻道拍攝開箱、實測等單元相當受網友喜愛，目前已經突破200萬訂閱，近期他積極拓展頻道風格，甚至遠赴日本開箱豪宅。日前「Joe是要對決S2」全新一集，邀請到兩位超夯來賓「啦啦隊女神」林襄及「最美蘭花精」張雅涵，由兩位進行比基尼PK平價比基尼，才上線不到10小時，點閱率衝破59萬人朝聖，被網友們瞬間讚翻，直呼「香到爆！」

Joeman上傳新片主題為「25200元的奢華比基尼對決260元的平價比基尼！」節目中邀請林襄與張雅涵來試穿，兩位同樣都是樂天桃猿啦啦隊成員，也同時都有出寫真集，除此之外，更邀請到「內衣女神」之稱的拐拐（許采晴）擔任裁判，以她專業的眼光點評比基尼的品質與質感，Joeman還特地包一間國際連鎖精品旅館的總統套房，看來在製作上費足了功夫，用心又有誠意的影片，讓網友們紛紛喊「果然沒看錯Joeman」

林襄與張雅涵進行比基尼對決。(圖/Joman Youtube)

影片的內容可以看到，林襄與張雅涵先各穿一套少女格紋的泳裝，看起來青春又亮麗，兩位總共試穿四套不同款式的比基尼，價格從網購平台250元起跳的比基尼，到最貴的品牌Louis Vuitton要價2萬5200元，Joeman直接驚呼：「它可以買100件這個（張雅涵所穿）耶！」因為在張雅涵身上所穿比基尼價格僅289元，不過實際上換算則可買87件，中途林襄更加碼多秀一件比基尼，讓人看了大呼過癮。

許多網友紛紛在影片下方的留言區表達讚美：「這一集真是棒啊！眼睛離不開螢幕，這樣就對了，太好看了這集，美麗的模特兒，專業的講評（當然是拐拐）！joeman從頭笑到尾，藏不住的開心啊！」、「其實我從以前就覺得九妹的頻道很優質，直到今天才發現我沒看錯人，看封面就覺得超襄！」、「身為女性都覺得這集好看，模特和講說都非常專業」