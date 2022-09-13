本土疫情升溫，重複感染人數再度爆增，中央流行疫情指揮中心今天公布上周共新增4627人，較前一周增幅達47.21%，全國累計1萬4427人重複感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，三個月內只要症狀加劇且快篩陽，經醫師判定後，就符合重複感染定義，可以再次領取公費抗病毒藥物，包含清冠一號在內。

兩周前國內重複感染人數為9800人，上周又快速增加4627人，全國至今累計14427人，增加幅度達47.21%，增加速度比起再上一週又加快。

怎麼樣才算重複感染新冠肺炎。（圖／指揮中心提供）

隨著國內重複感染個案數增加，羅一鈞今天宣布重複感染判定標準：若確診3個月內符合，出現新的症狀、或是原本症狀惡化，例如發燒、或是慢性症狀等，PCR採檢陽性（Ct<27）或是快篩陽性，經醫師視訊看診評估後就算重複感染；若是確診三個月後，無論有無症狀，PCR採檢陽性（Ct<30）或是快篩陽性也算。

羅一鈞表示，上週專家會議有近一步討論，一旦醫師判定進行通報後，就比照第一次確診，會開立相關隔離通知、口服藥物、症狀藥物，和先前確診通報相同，釐清後會再報告，民眾不必再到醫院PCR採檢。

羅一鈞也強調，只要經過醫師判定為重複感染，不管是快篩陽或是PCR陽性，經醫師根據重症高風險因子有無，就可開立抗病毒藥物、以及清冠一號，但建議中西藥物不要一起併用，有交互作用風險。

至於清冠一號公費使用對象9月15日起將有所限縮，北市中醫師中會今天再度發出新聞稿，要求全面解除對公費清冠一號的對象限制，且還給中醫師快篩陽判讀權，不要讓中醫師感到委屈。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝重申，已經和中醫師全聯會就此議題持續討論，目前仍決定9月15日起實施兩周後，就公費適用範圍滾動式檢討，且「一定不會讓中醫師受委屈」，但是否全面解除限制，仍要經過討論。