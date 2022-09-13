日本航空(JAL)於13日指出，目前國際航班運力已恢復至疫前65%，但實際上使用率卻只有疫前40%，也就是供給還是明顯大於需求，故希望國際乘客能儘快回籠。

不過，日航在日本國內市場的復甦狀況較佳，因為需求量恢復至疫前8成，航班運力也增為與疫前一樣。日航解釋，其實與其它全球市場差不多，大部分都是國內需求復甦速度大於國外的。

日本國際觀光產業還是礙於入境標準尚未大幅鬆綁，而無法大施拳腳。像是每天赴日人數還是有一定上限，以及去日本遊玩旅客得先拿簽證，與日本當地旅行社要事前預約等。新冠疫情之前，全球有68國家去日本時不需要簽證。

富士新聞網(Fuji News Network)12日報導，日本政府正考慮部分國際觀光客赴日時，可像以前一樣免簽證通關。日相岸田文雄最早可能會在本周公布大幅放寬細節，包括日後可在日本國內自由行趴趴走，不須地陪與旅行社在旁隨行等。